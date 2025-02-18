Мирные переговоры России и США в Саудовской Аравии. Ожидания и реальность

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В Саудовской Аравии проходит важная встреча между Россией и США

Сегодня в Эр Рияде проходят мирные переговоры между Россией и США. Известно, что встреча проходит одном из дворцов королевской семьи Дирия в комплексе Альбасатин. С российской стороны в переговорах принимают участие Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Многие ждут от этой встречи каких-то результатов. В частности российская биржа ММВБ на этих ожиданиях бурно растет, прилично укрепился российский рубль. Однако ожидания могут быть несколько завышенными. Во-первых, стороны собрались для того, чтобы сначала выслушать мнение друг друга, после чего будет составлена подробная программа для личной встречи президентов двух стран.

Во-вторых, никто не предполагает, что у сторон могут быть разногласия, которые удлиняют переговорный процесс.

Из позитива бросается в глаза, что на встрече отсутствуют представители Украины. Это означает, что основные решения будут приняты именно между Россией и США.

Важный фактор, у мирного процесса есть противники. В частности на участии в переговорном процессе настаивает Евросоюз и Китай. В случае если кого-то не устроят какие-то пункты, возможен саботаж, и даже провокации. Что может затормозить весь процесс.

В любом случае всех подробностей широкой общественности никто не скажет. Подробности мы узнаем после личной встречи Трампа и Путина, которая может пройти в конце февраля начале марта. Пока идет подготовка, поэтому все интересное мы узнаем гораздо позже.