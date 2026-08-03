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Крупный пожар случился в Вологодской области от оставленных углей от мангала

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
пожар

Источник фото: МЧС России по Вологодской области пожар

Происшествие случилось накануне вечером под Великим Устюгом


Крупный пожар случился накануне вечером в садоводческом товариществе «Луч» Великоустюгского округа.

По информации регионального управления МЧС, около половины седьмого вечера загорелся дровяник на улице Луговой.

До приезда пожарных огонь пытались потушить 63-летняя собственница участка и ее дочь, но у них ничего не вышло. Пожилая женщина при этом получила травмы.

«Пламя удалось потушить на 31 квадратном метре. Огонь полностью уничтожил строение дровяника, а также повредил баню и соседскую хозпостройку. По предварительной информации, причиной пожара могли стать угли от мангала, не залитые водой и оставленные в дровянике», - уточнили в управлении МЧС.

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