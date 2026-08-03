Крупный пожар случился в Вологодской области от оставленных углей от мангала

Источник фото: МЧС России по Вологодской области пожар

Происшествие случилось накануне вечером под Великим Устюгом

Крупный пожар случился накануне вечером в садоводческом товариществе «Луч» Великоустюгского округа.

По информации регионального управления МЧС, около половины седьмого вечера загорелся дровяник на улице Луговой.

До приезда пожарных огонь пытались потушить 63-летняя собственница участка и ее дочь, но у них ничего не вышло. Пожилая женщина при этом получила травмы.