Крупный пожар случился в Вологодской области от оставленных углей от мангала
Источник фото: МЧС России по Вологодской области пожар
Происшествие случилось накануне вечером под Великим Устюгом
Крупный пожар случился накануне вечером в садоводческом товариществе «Луч» Великоустюгского округа.
По информации регионального управления МЧС, около половины седьмого вечера загорелся дровяник на улице Луговой.
До приезда пожарных огонь пытались потушить 63-летняя собственница участка и ее дочь, но у них ничего не вышло. Пожилая женщина при этом получила травмы.
«Пламя удалось потушить на 31 квадратном метре. Огонь полностью уничтожил строение дровяника, а также повредил баню и соседскую хозпостройку. По предварительной информации, причиной пожара могли стать угли от мангала, не залитые водой и оставленные в дровянике», - уточнили в управлении МЧС.