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Молодой устюжанин вербовал людей для совершения диверсий

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
измена ФСБ

Источник фото: Видео ЦОС ФСБ России

Сам он был завербован службой безопасности Украины


В Великом Устюге сотрудники ФСБ выявили 25-летнего местного жителя, который был завербован посредством мессенджера Теlеgram сотрудником службы безопасности Украины. Молодой мужчина оказывал помощь украинским вербовщикам в поиске лиц для совершения диверсий и террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры региона. Об этом сообщает ФСБ России.

Следственными органами УФСБ России по Вологодской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье за государственную измену.

Фигурант в настоящее время заключен под стражу.

«ФСБ России напоминает о том, что в соответствии с примечанием к ст. 275 УК России, лицо, совершившее преступление, предусмотренное указанной статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления», - говорится в сообщении ведомства.

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