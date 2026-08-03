Молодой устюжанин вербовал людей для совершения диверсий

Источник фото: Видео ЦОС ФСБ России

Сам он был завербован службой безопасности Украины

В Великом Устюге сотрудники ФСБ выявили 25-летнего местного жителя, который был завербован посредством мессенджера Теlеgram сотрудником службы безопасности Украины. Молодой мужчина оказывал помощь украинским вербовщикам в поиске лиц для совершения диверсий и террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры региона. Об этом сообщает ФСБ России.

Следственными органами УФСБ России по Вологодской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье за государственную измену.

Фигурант в настоящее время заключен под стражу.