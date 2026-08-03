Молодой устюжанин вербовал людей для совершения диверсий
Источник фото: Видео ЦОС ФСБ России
Сам он был завербован службой безопасности Украины
В Великом Устюге сотрудники ФСБ выявили 25-летнего местного жителя, который был завербован посредством мессенджера Теlеgram сотрудником службы безопасности Украины. Молодой мужчина оказывал помощь украинским вербовщикам в поиске лиц для совершения диверсий и террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры региона. Об этом сообщает ФСБ России.
Следственными органами УФСБ России по Вологодской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье за государственную измену.
Фигурант в настоящее время заключен под стражу.
«ФСБ России напоминает о том, что в соответствии с примечанием к ст. 275 УК России, лицо, совершившее преступление, предусмотренное указанной статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления», - говорится в сообщении ведомства.