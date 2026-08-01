Водитель «Жигулей» получила травмы в ДТП с лосем

Источник фото: Госавтоинспекция Вологодской области

Происшествие случилось под Тарногой

В Тарногском округе 54-летняя женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ-2107, получила травмы в ДТП с лосем. Авария случилось на 26-м километре автодороги Тарнога – Костылево.

Как уточнили в управлении Госавтоинспекции, животное внезапно выскочило на дорогу, поэтому столкновения избежать не удалось.

Женщина – водитель в результате ДТП получила различные травмы. Лось после аварии убежал в лес, но позже был обнаружен погибшим.