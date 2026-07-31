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Вологжанин вымогал квартиру у пожилого родственника

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
вымогательство мера пресечения

Источник фото: Пресс-служба судов области

Суд избрал молодому мужчине меру пресечения


Городской суд Вологды избрал меру пресечения 35-летнему вологжанину за вымогательство квартиры у 76-летнего родственника.

«По версии следствия, в апреле 2026 года подозреваемый, находясь в одной из квартир в Некрасовском переулке города Вологды, требовал от своего 76-летнего родственника передачи прав собственности на принадлежащую тому квартиру стоимостью более 1 млн рублей, сопровождая требования применением насилия, - сообщает пресс-служба судов области.

Правоохранительными органами в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за вымогательство. Также известно, что обвиняемый уже является фигурантом другого уголовного дела.

Суд отправил его под стражу до 20 августа.

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