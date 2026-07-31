Новости

Маленький велосипедист получил травмы в ДТП в Вологде

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
велосипед ДТП

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Вологды

Происшествие случилось накануне на улице Саммера


В Вологде 11-летний велосипедист получил травмы в ДТП. Авария случилась накануне около 17:00 на улице Саммера.

Как сообщает городской отдел Госавтоинспекции, мальчик на велосипеде «FORWARD» пересекал пешеходный переход, не спешившись с велосипеда и попал под колеса автомобиля «Нива Шевроле».

В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в больницу каретой скорой помощи.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Георгий Филимонов пригласил патриарха Кирилла на празднование юбилея Вологды
Благоустройство исторического центра Верховажья почти завершено
Три тысячи вологжан поучаствовали в борьбе с наркограффити