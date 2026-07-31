Маленький велосипедист получил травмы в ДТП в Вологде
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Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Вологды
Происшествие случилось накануне на улице Саммера
В Вологде 11-летний велосипедист получил травмы в ДТП. Авария случилась накануне около 17:00 на улице Саммера.
Как сообщает городской отдел Госавтоинспекции, мальчик на велосипеде «FORWARD» пересекал пешеходный переход, не спешившись с велосипеда и попал под колеса автомобиля «Нива Шевроле».
В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в больницу каретой скорой помощи.