Маленький велосипедист получил травмы в ДТП в Вологде

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Вологды

Происшествие случилось накануне на улице Саммера

В Вологде 11-летний велосипедист получил травмы в ДТП. Авария случилась накануне около 17:00 на улице Саммера.

Как сообщает городской отдел Госавтоинспекции, мальчик на велосипеде «FORWARD» пересекал пешеходный переход, не спешившись с велосипеда и попал под колеса автомобиля «Нива Шевроле».

В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в больницу каретой скорой помощи.