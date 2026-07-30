Бывший учебно-спортивный лагерь сгорел под Череповцом

Источник фото: ГУ МЧС России по Вологодской области пожар

Одна из вероятных причин пожара – поджог

В Череповецком округе сгорело деревянное здание бывшего учебно-спортивного лагеря. Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о пожаре в деревне Городище поступило на пульт дежурного около половины первого ночи.

«Огонь уничтожил строение полностью. К ликвидации возгорания привлекались 21 пожарный и 7 единиц техники», - уточнили в региональном управлении МЧС.

Как утверждают специалисты, здание могло сгореть либо в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, либо в результате поджога.