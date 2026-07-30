Двое несовершеннолетних череповчан получили сроки за поджог вышки сотовой связи

Источник фото: Пресс-служба УФСБ РФ по Вологодской области

Оба признаны виновными в совершении теракта

1-й Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении двух несовершеннолетних жителей Череповца за поджог вышки сотовой связи. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, двое парней – 18-ти и 15-ти лет были завербованы неустановленным лицом для совершения теракта. Преступление было совершено в августе прошлого года в Череповце.

«В ходе следственных действий установлено, что, несмотря на то, что фигуранты действовали по инструкциям украинского куратора и направили видеоотчет о выполнении задания, обещанные денежные средства так и не были им перечислены», - сообщает региональное управление ФСБ.

Суд признал обоих парней виновными по статье УК за «совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору».

Один из обвиняемых получил семь лет воспитательной колонии, второй приговорен к шести годам также воспитательной колонии.