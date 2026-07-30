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Молодой парень утонул под Кич-Городком

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
мужчина утонул

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Происшествие случилось на реке Юг


В Кич-Городецком округе во время купания утонул 19-летний молодой человек. Происшествие случилось накануне вечером на реке Юг около поселка Югский.

Обстоятельства гибели парня в настоящее время устанавливают сотрудники территориального следственного отдела.

«При осмотре следов, указывающих на криминальный характер смерти, не установлено. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки будет принято процессуальное решение», - сообщает региональное управление следкома.

Всего с начала года зафиксировано 29 происшествий на воде. Погибли 27 человек, двое спасены.

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