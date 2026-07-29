Следователи проверяют обстоятельства ДТП с питбайком под Вологдой

питбайк

Авария произошла в поселке Федотово

Следователи проверят обстоятельства ДТП с питбайком, которое произошло сегодня ночью в поселке Федотово. Как ранее сообщал NewsVo, в поселке в результате дорожной аварии три человека получили травмы: 15-летний водитель питбайка вместе с 16-летним пассажиром сбил 33-летнего мужчину. Все трое участников ДТП были доставлены в больницу.

«Руководитель СУ СК России по Вологодской области Геннадий Яшин поручил и.о. руководителя Вологодского межрайонного следственного отдела Н.С. Малашину провести процессуальную проверку в отношении законных представителей несовершеннолетнего водителя питбайка на предмет вовлечения подростка в опасную деятельность при передаче ему возможности управления источником повышенной опасности на дороге общего пользования», - сообщает региональное управление следкома.

В ведомстве также напомнили, что вседозволенность подросткам со стороны взрослых, которые из добрых побуждений либо в стремлении угодить собственному ребёнку приобретают подобные транспортные средства, нередко становятся причиной непоправимых событий.