Троих малолетних зацеперов сняли с поезда сотрудники полиции

Нарушители были замечены в парке отстоя электричек на станции Вологда-1

Троих малолетних «зацеперов» сняли с грузового поезда сотрудники транспортной полиции. Нарушители были замечены в парке отстоя электричек станции Вологда-1.

«Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних транспортной полиции установлены трое школьников в возрасте от 12 до 14 лет. Дети пояснили, что решили попробовать экстремальное увлечение для получения адреналина, не задумываясь о смертельной опасности такого досуга», - рассказали в вологодском отделении МВД России на транспорте.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статье за «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». С школьниками также проведены профилактические беседы.