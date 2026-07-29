Пассажирка мотоцикла получила травмы в ДТП под Вологдой

Источник фото: Госавтоинспекция Вологодской области

Авария случилась на втором километре автодороги Семенково – Заря

В ДТП на территории Вологодского округа получила травмы 29-летняя женщина. Авария случилась накануне на втором километре автодороги Семенково – Заря.

Как сообщает региональное управление Госавтоинспекции, 60-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» во время разворота не пропустил мотоцикл «Хонда», которым управлял 31-летний мужчина. Водитель мотоцикла, чтобы избежать столкновения, увел мотоцикл в кювет и опрокинулся.

Сильней всего в аварии пострадала 29-летняя пассажирка мотоцикла, которая была доставлена в больницу бригадой скорой помощи.