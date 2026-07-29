Три человека получили травмы в ДТА с питбайком под Вологдой
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Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области
Авария произошла сегодня ночью
В ДТП в Вологодском округе три человека получили травмы. Авария случилась во втором часу ночь в поселке Федотово.
По данным пресс-службы регионального УМВД, 15-летний водитель питбайка вместе с 16-летним пассажиром сбил 33-летнего мужчину.
В результате аварии все трое пострадавших получили травмы и были доставлены в больницу. Прав на вождение двухколесной техникой у водителя питбайка не было.