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Три человека получили травмы в ДТА с питбайком под Вологдой

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП питбайк

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Авария произошла сегодня ночью


В ДТП в Вологодском округе три человека получили травмы. Авария случилась во втором часу ночь в поселке Федотово.

По данным пресс-службы регионального УМВД, 15-летний водитель питбайка вместе с 16-летним пассажиром сбил 33-летнего мужчину.

В результате аварии все трое пострадавших получили травмы и были доставлены в больницу. Прав на вождение двухколесной техникой у водителя питбайка не было.

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