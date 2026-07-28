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Молодой мужчина погиб в ДТП в Бабаевском округе

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП пешеход

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Происшествие случилось сегодня ночью


В Бабаевском округе в результате ДТП погиб 27-летний молодой человек. Происшествие случилось сегодня около двух часов ночи в селе Борисово-Судское.

По данным пресс-службы регионального УМВД, мужчина был сбит на улице Комсомольской автомобилем «Лада Ларгус», которым управлял 18-летний юноша.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

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