Молодой мужчина погиб в ДТП в Бабаевском округе

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Происшествие случилось сегодня ночью

В Бабаевском округе в результате ДТП погиб 27-летний молодой человек. Происшествие случилось сегодня около двух часов ночи в селе Борисово-Судское.

По данным пресс-службы регионального УМВД, мужчина был сбит на улице Комсомольской автомобилем «Лада Ларгус», которым управлял 18-летний юноша.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.