Череповчанин вместо квартиры наркокурьера подпалил чужую квартиру

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области поджог

Мужчина поджег у входной двери автомобильную покрышку

В Череповце задержан 18-летний молодой человек по подозрению в поджоге квартиры. Происшествие случилось в многоквартирном доме по улице Олимпийской. Как было установлено, неизвестный поджигатель приставил к двери автомобильную покрышку и поджег. Ущерб хозяин квартиры оценил в 40 тысяч рублей.

Сыщики вычислили поджигателя, которым оказался молодой череповчанин.

«В ходе допроса молодой человек дал признательные показания, пояснив, что видел, как незнакомец распространяет наркотики, и таким образом решил его проучить. Выяснив адрес, он совершил поджог квартиры, которую ошибочно принял за место жительства наркосбытчика. Уже на допросе он узнал, что квартира принадлежит другим людям», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Сам подозреваемый находится на подписке о невыезде.