Грузовик раздавил легковушку под Череповцом

Источник фото: Госавтоинспекция Вологодской области

Авария случилась накануне на трассе А-114

В Череповецком округе грузовая «Скания» раздавила легковой автомобиль «Дэу Нексия». Авария случилась накануне на 103-м километре автодороги А-114 «Вологда — Тихвин – Кола».

Как рассказали в областном управлении Госавтоинспекции, грузовик с полуприцепом наехал на стоящую «Дэу Нексию», за рулем которой находится 19-летний молодой человек.

В результате происшествия травмы получил водитель легкового автомобиля, который был доставлен в областную больницу №2.