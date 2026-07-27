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Грузовик раздавил легковушку под Череповцом

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
грузовик ДТП травмы

Источник фото: Госавтоинспекция Вологодской области

Авария случилась накануне на трассе А-114


В Череповецком округе грузовая «Скания» раздавила легковой автомобиль «Дэу Нексия». Авария случилась накануне на 103-м километре автодороги А-114 «Вологда — Тихвин – Кола».

Как рассказали в областном управлении Госавтоинспекции, грузовик с полуприцепом наехал на стоящую «Дэу Нексию», за рулем которой находится 19-летний молодой человек.

В результате происшествия травмы получил водитель легкового автомобиля, который был доставлен в областную больницу №2.

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