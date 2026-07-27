Пожилая вологжанка хотела убить своего знакомого

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Ранее женщина уже была судима за убийство

В Вологде задержана 61-летняя местная жительница. Которая подозревается в покушении на убийство. Преступление было совершено вечером 24 июля на улице Молодежной в областном центре.

«Вечером 24 июля между фигуранткой и ее знакомым, распивавшими спиртное в бытовке парка на улице Молодежной в городе Вологде, которой мужчина пользовался в своих рабочих целях, произошла ссора. В ходе ссоры женщина, испытывая возникшую неприязнь, нанесла мужчине множественные удары ножом. Прохожие вызвали скорую помощь. Пострадавший был транспортирован в больницу», - сообщает региональное управление следственного комитета.

Как считает следствие, женщина хотела убить своего знакомого, однако довести свои действия до конца не смогла, поскольку потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь.

Как выяснилось, ранее женщина уже отбывала срок за убийство. Сейчас следствие намерено заключить ее под стражу.