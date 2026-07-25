Лобовое столкновение двух автомобилей произошло под Вологдой
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Источник фото: Телеканал «Русский север»
Авария случилась недалеко от Лисицинского карьера
Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло накануне под Вологдой. Авария случилась на 3-м километре Старомосковского шоссе.
По информации телеканала «Русский север», женщина за рулем автомобиля «Форд Фокус» выехала на встречную полосу, где врезалась в автомобиль «Хавал».
Сама виновница аварии призналась, что не помнит, как оказалась на встречной полосе. Очнулась она уже в разбитой машине. Кроме нее, в автомобиле находился также ее сын.
Потерпевшим оказана медицинская помощь на месте.