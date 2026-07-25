Лобовое столкновение двух автомобилей произошло под Вологдой

Источник фото: Телеканал «Русский север»

Авария случилась недалеко от Лисицинского карьера

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло накануне под Вологдой. Авария случилась на 3-м километре Старомосковского шоссе.

По информации телеканала «Русский север», женщина за рулем автомобиля «Форд Фокус» выехала на встречную полосу, где врезалась в автомобиль «Хавал».

Сама виновница аварии призналась, что не помнит, как оказалась на встречной полосе. Очнулась она уже в разбитой машине. Кроме нее, в автомобиле находился также ее сын.

Потерпевшим оказана медицинская помощь на месте.