Суд арестовал архангелогородца за убийство 17-летней давности в Вологде

Источник фото: Пресс-служба судов области

Мужчина зарезал молодую женщину-продавщицу

Городской суд Вологды арестовал 42-летнего жителя Архангельской области за убийство 17-летней давности, совершенное в Вологде. Как ранее сообщал NewsVo, в 2009 году мужчина, который находился в Вологде проездом, совершил разбойное нападение на привокзальный киоск, в котором работала 25-летняя молодая женщина.

«По версии следствия, в сентябре 2009 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью хищения денежных средств, пришел к торговому павильону на улице Мира в городе Вологде, где вооружился ножом и проник внутрь. Находясь в павильоне, он нанес продавцу множественные колото-резаные ранения», - сообщает пресс-служба судов области.

Потерпевшая скончалась на месте преступления, а грабитель забрал деньги и товар на сумму около 6 тысяч рублей. После этого мужчина купил билет на поезд и скрылся.

Вычислить его удалось по генотипу пятен крови, оставленных на месте преступления.

23 июля мужчина был задержан и допрошен в качестве задержанного. Суд заключил подозреваемого под стражу до 22 августа.