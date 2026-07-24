Убийцу вологодской продавщицы нашли по генотипу спустя 17 лет

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области убийство

Преступником оказался житель Архангельской области

Следствие заявляет о раскрытии убийства продавщицы на вологодском вокзале, совершенном в 2009 году. Тогда 7 сентября в одном из торговых павильонов была обнаружена убитой женщина с множественными ножевыми ранениями. Следственными органами было возбуждено уголовное по статье за убийство, совершенное с разбоем, однако установить преступника не удалось.

«При осмотре павильона в 2009 году были обнаружены и изъяты следы крови, не принадлежащие потерпевшей. Выделенный генотип совпал с генотипом жителя города Плесецка Архангельской области. Мужчина был доставлен в СУ СК России по Вологодской области и в ходе грамотно примененной следователями и криминалистами тактики допроса признался в содеянном», - рассказали в региональном управлении следкома.

Как выяснилось в ходе расследования, мужчина находился в Вологде проездом и, будучи пьяным, убил продавщицу павильона на вокзале и забрал из кассы деньги. После этого преступник купил билет на поезд и уехал.

В июле подозреваемый был доставлен в Вологду. Следствие в настоящее время выступило с ходатайством о заключении его под стражу.