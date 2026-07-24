Молодой мотоциклист погиб в ДТП в Вологде

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Авария случилась около полуночи

В Вологде в результате ДТП погиб 22-летний молодой мотоциклист. Авария случилась сегодня около полуночи у дома №25 по улице Северной.

По информации пресс-службы регионального УМВД, 35-летняя женщина на «Шкоде» выезжала с прилегающей территории и не предоставила преимущество мотоциклу, которым управлял молодой человек.

После удара мотоцикл откинуло на припаркованный на обочине грузовой МАЗ. В результате ДТП молодой человек получил смертельные травмы.

Обстоятельства аварии уточняют сотрудники Госавтоинспекции.