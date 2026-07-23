Два человека пострадали в лобовом ДТП под Великим Устюгом
Опубликовано
Источник фото: УМВД России по Вологодской области
Авария случилась сегодня на выезде из райцентра
В ДТП под Великим Устюгом пострадали два человека. Авария случилась сегодня около моста через Сухону.
По информации группы «Спасатель 35», автоледи на автомобиле «Шевроле Лачетти» при съезде с моста не справилась с управлением, в результате чего автомобиль вынесло на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с «Нивой «Шевроле».
В результате ДТП травмы получили оба водителя легковушек. Из покореженных автомобилей их пришлось доставать спасателям. Пострадавшие доставлены в больницу.