Маленькая девочка утонула в реке под Кадуем
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Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело
В Кадуйском округе в реке Суда утонула 10-летняя девочка. Происшествие случилось днем 22 июля около деревни малая Рукавицкая. По информации регионального управления следственного комитета, девочка была оставлена 52-летней матерью без присмотра. До происшествия семья находилась на отдыхе у знакомых.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.
«Следствием произведен осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление причин и условий, способствовавших произошедшему», - уточнили в региональном следкоме.