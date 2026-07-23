Маленькая девочка утонула в реке под Кадуем

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По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело

В Кадуйском округе в реке Суда утонула 10-летняя девочка. Происшествие случилось днем 22 июля около деревни малая Рукавицкая. По информации регионального управления следственного комитета, девочка была оставлена 52-летней матерью без присмотра. До происшествия семья находилась на отдыхе у знакомых.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.