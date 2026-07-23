Житель Кадуя спалил гараж во время переливания топлива в канистры

Источник фото: МЧС России по Вологодской области

Сам мужчина при этом получил ожоги рук

В Кадуе местный житель спалил гараж, когда переливал топливо в канистры. Происшествие случилось накануне около половины пятого дня в гаражном кооперативе «Энергетик-2». Как пояснили в региональном управлении МЧС, в пожарную охрану позвонила женщина и рассказала о пожаре в гараже супруга.

В результате возгорания повреждена внутренняя отделка гаража, а также стоящий в нем прицеп.

По словам огнеборцев, причиной происшествия стало возгорание топливо во время перелива его из пластиковой канистры.

«В процессе переливания из-за трения топлива о стенки пластиковой тары во внутренней поверхности шланга накапливается статистический заряд. Поскольку пластик диэлектрик, он не способен отводить этот заряд в отличие от металла. В определенный момент произошел разряд, искра воспламенила пары бензина, что и привело к возгоранию», - пояснил дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кадуйскому округу Дмитрий Парамонов.

Сам мужчина во время пожара получил ожоги обеих рук.