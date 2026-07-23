Жителя Чагоды наказали за истязание малолетних детей

Источник фото: Пресс-служба судов области

Сам он объяснял побои методами воспитания

В Бабаеве вынесен приговор 34-летнему жителю Чагоды, которого следствие обвиняло в истязании детей своей сожительницы – учеников начальной школы.

«Используя малозначительные поводы, пытаясь устрашить детей и добиться беспрекословного послушания, местный житель систематически и неоднократно бил детей руками и ремнем по ногам и туловищу, ограничивал прием пищи, закрывал детей в помещениях дома, заставлял наносить удары друг другу», - рассказали в пресс-службе судов области.

О побоях стало известно отцу детей, который проживал отдельно, а также администрации школы, где учились дети.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК. Сам объяснил свои действия воспитательными методами, а также оговорами со стороны детей.

Суд признал мужчину виновным по всем статьям и отправил в колонию общего режима на три года. Также в пользу детей с него взыскана компенсация морального вреда в размере 240 тысяч рублей.

Детей в настоящее время изъяли из семьи матери и передали родному отцу.