Вологодские telegram-каналы сообщают о задержании экс-директора «Вологдагорводоканал»
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Эдуарда Абдуллаева подозревают в мошенничестве
Вологодские Telegram-каналы сообщают о задержании бывшего генерального директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Эдуарда Абдуллаева. По предварительным данным, его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.
Как сообщают тг-каналы, речь может идти о ремонте водопровода в центральной части Вологды, за который была выплачена сумма больше объема выполненных работ. Предварительный ущерб бюджету составил около 20 млн рублей. Также есть информация, что вместе с Абдуллаевым задержаны двое коммерсантов.
В Вологду Абдуллаев прибыл из Подмосковья.