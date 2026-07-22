Вологодские telegram-каналы сообщают о задержании экс-директора «Вологдагорводоканал»

Эдуарда Абдуллаева подозревают в мошенничестве

Вологодские Telegram-каналы сообщают о задержании бывшего генерального директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Эдуарда Абдуллаева. По предварительным данным, его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

Как сообщают тг-каналы, речь может идти о ремонте водопровода в центральной части Вологды, за который была выплачена сумма больше объема выполненных работ. Предварительный ущерб бюджету составил около 20 млн рублей. Также есть информация, что вместе с Абдуллаевым задержаны двое коммерсантов.

В Вологду Абдуллаев прибыл из Подмосковья.