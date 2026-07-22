Молодой череповчанин погиб во время катания на сапборде

Источник фото: МЧС России по Вологодской области

Трагедия случилась в Шекснинском округе

В Шекснинском округе во время катания на сапборде погиб 23-летний житель Череповца. Как сообщило сегодня региональное управление МЧС, трагедия случилась вечером в субботу на реке Божай у деревни Дьяконовское.

Молодой человек отправился кататься на сапе вместе со своей девушкой.