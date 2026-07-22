Молодой череповчанин погиб во время катания на сапборде
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Источник фото: МЧС России по Вологодской области
Трагедия случилась в Шекснинском округе
В Шекснинском округе во время катания на сапборде погиб 23-летний житель Череповца. Как сообщило сегодня региональное управление МЧС, трагедия случилась вечером в субботу на реке Божай у деревни Дьяконовское.
Молодой человек отправился кататься на сапе вместе со своей девушкой.
«Течением их отнесло на глубину, молодой человек потерял равновесие и упал в воду. По предварительным данным, он не умел плавать», - уточнили в МЧС.