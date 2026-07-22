Жительницу Белозерска задержали за поджог многоквартирного дома

Источник фото: ГУ МЧС по Вологодской области

По факту поджога возбуждено уголовное дело

В Белозерске задержана 35-летняя местная жительница за поджог многоквартирного дома. Как ранее сообщал NewsVo, двухэтажный 9-квартирный дом сгорел в райцентре в понедельник вечером. В момент возгорания в доме находились пятеро взрослых и двое детей. Все они успели эвакуироваться.

В результате пожара дом полностью сгорел. Специалисты пришли к выводу, что причиной возгорания стал поджог. По факту поджога следствие возбудило уголовное дело по статье за покушение на убийство двух или более лиц с особой жестокостью. Главной подозреваемой в поджоге стала 35-летняя местная жительница.

«По версии следствия, вечером 20 июля 2026 года подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общем помещении многоквартирного дома по улице Свердлова в городе Белозерске, из личной неприязни к своему знакомому совершила поджог дома, в котором он проживал», - сообщает региональное управление следственного комитета.

В настоящее время следствие ходатайствует о заключении задержанной под стражу. В отношении подозреваемой назначена судебная психиатрическая экспертиза.