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Иномарка сбила двух девочек на электровелосипеде в Череповце

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП травмы

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Потерпевшие доставлены в больницу


В Череповце автомобиль БМВ сбил двух девочек на электровелосипеде. Авария произошла сегодня в десятом часу утра на Октябрьском проспекте.

По информации пресс-службы регионального УМВД, 37-летний водитель иномарки сбил электровелосипед, который двигался по велосипедной дорожке, при выезде из дворовой территории.

«В результате ДТП травмы получила водительница электровелосипеда 2010 г.р. и ее пассажирка 2012 г.р. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства происшествия», - рассказали в полиции.

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