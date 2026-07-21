Иномарка сбила двух девочек на электровелосипеде в Череповце
Опубликовано
Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области
Потерпевшие доставлены в больницу
В Череповце автомобиль БМВ сбил двух девочек на электровелосипеде. Авария произошла сегодня в десятом часу утра на Октябрьском проспекте.
По информации пресс-службы регионального УМВД, 37-летний водитель иномарки сбил электровелосипед, который двигался по велосипедной дорожке, при выезде из дворовой территории.
«В результате ДТП травмы получила водительница электровелосипеда 2010 г.р. и ее пассажирка 2012 г.р. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства происшествия», - рассказали в полиции.