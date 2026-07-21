Многоквартирный дом подожгли в Белозерске

Источник фото: МЧС России по Вологодской области пожар

Происшествие случилось накануне вечером

В Белозерске накануне неизвестные подожгли двухэтажный 9-квартирный жилой дом. Происшествие случилось около десяти часов вечера на улице Свердлова.

«Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю дома, чердачное и межэтажное перекрытия, повредил внутреннюю и наружную отделки строения по всей площади. Эвакуировались пятеро взрослых и двое детей. К счастью, никто не пострадал», - рассказали в региональном управлении МЧС.

Дознаватели считают, что наиболее вероятной причиной возгорания стал поджог. Личности поджигателей устанавливаются.