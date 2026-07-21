Мотоциклист получил травмы при столкновении с легковым автомобилем в Череповце

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Череповца

По предварительным данным, мужчина нарушил правила обгона

В Череповце в ДТП пострадал 47-летний мотоциклист. Авария случилась накануне на Северном шоссе. Как пояснили в городском отделе Госавтоинспекции, мужчина на мотоцикле Кавасаки ninja 400 r нарушил правила обгона в месте, где обгон запрещен, и совершил столкновение с автомобилем Фольксваген Пассат, который совершал поворот налево.