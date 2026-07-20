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Неизвестный мужчина утонул в Вологде

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
мужчина утонул

Всего за неделю на водоемах Вологодской области погибли пять человек


Неизвестный мужчина погиб в воскресенье в реке Вологде, протекающей у садоводческого товарищества «Лесозаготовитель». Тело погибшего извлечено сотрудниками полиции из воды. Личность мужчина, а также причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Всего, по данным регионального управления МЧС, с начала года на водоёмах области утонули 22 человека. С начала лета — 14. Из них при купании — 7, на рыбалке — двое. Обстоятельства гибели ещё пятерых выясняются.

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