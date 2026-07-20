Мотоциклист погиб в ДТП в Великоустюгском округе

Источник фото: Управление Госавтоинспекции по Вологодской области

Мотоцикл врезался в металлический гараж

В Великоустюгском округе в результате ДТП погиб 39-летний мужчина. Молодая пассажирка мотоцикла доставлена в больницу. Авария случилась в субботу, 18 июля, на улице Добрынина в Великом Устюге.

Как сообщает областное управление Госавтоинспекции, мужчина без прав и мотошлема ехал по дороге на мотоцикле «Racer», не справился с управлением, в результате чего мотоцикл выехал на обочину и врезался в металлический гараж.

«В результате ДТП в приемное отделение БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» с различными травмами каретой скорой помощи была доставлена несовершеннолетняя пассажирка мотоцикла девочка 2009 г.р., находилась без мотошлема, с последующей госпитализацией. Водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», - рассказали в областном управлении Госавтоинспекции.