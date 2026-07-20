13-летняя девочка получила травмы в ДТП самоката и легковушки в Череповце

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Череповца ДТП

Авария случилась накануне вечером

В Череповце в результате столкновения самоката и легкового автомобиля травмы получила 13-летняя девочка. Авария случилась накануне около девяти часов вечера на улице Чкалова.

По информации городского отдела Госавтоинспекции, 14-летняя девочка на самокате ехала с пассажиром – 13-летней девочкой по тротуару и врезалась в автомобиль «Рено Флюенс», который выезжал с прилегающей территории.

«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир СИМ получила травмы, осмотрена бригадой скорой медицинской помощи - доставлена в БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2», где назначено амбулаторное лечение, - сообщает отдел Госавтоинспекции Череповца.