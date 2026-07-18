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Молодой вологжанин получил тяжелые травмы из-за креста на поясе

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
телесные повреждения

Источник фото: Скриншот видео пресс-службы УМВД России по Вологодской области

В нанесении травмы подозревается 49-летний харовчанин


В Вологде 18-летний молодой человек получил тяжелые травмы за то, что носил крест на поясе. Как оказалось, травмы молодому человеку нанес 49-летний житель Харовска.

«На допросе мужчина признал вину. Он пояснил, что во время прогулки с семьей по улице Мира города Вологды заметил группу молодых людей. Подозреваемого возмутил внешний вид одного из них: на шее парня был надет ошейник, а на поясе крест. Мужчина сделал замечание по поводу внешнего вида юноши, на что получил в ответ резкие высказывания и оскорбления. В ходе словесного конфликта подозреваемый ударил потерпевшего по лицу, от чего тот упал и потерял сознание», - сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый заключен пол стражу.

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