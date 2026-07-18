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Житель Белозерского округа погиб во время рыбалки

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области рыбак

Его тело обнаружили накануне вечером


 

В Белозерском округе во время рыбалки погиб 49-летний житель деревни Чулково. Мужчина ушел ловить рыбу еще вечером 16-го числа, а накануне его тело было обнаружено в озере Лозское.

Как уточнили в региональном управлении следкома, следов, указывающих на криминальный характер смерти, во время осмотра не обнаружено.

«В рамках процессуальной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - рассказали в следкоме.

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