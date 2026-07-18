Житель Белозерского округа погиб во время рыбалки
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Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области рыбак
Его тело обнаружили накануне вечером
В Белозерском округе во время рыбалки погиб 49-летний житель деревни Чулково. Мужчина ушел ловить рыбу еще вечером 16-го числа, а накануне его тело было обнаружено в озере Лозское.
Как уточнили в региональном управлении следкома, следов, указывающих на криминальный характер смерти, во время осмотра не обнаружено.
«В рамках процессуальной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - рассказали в следкоме.