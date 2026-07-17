16-летний вологжанин вскрыл болгаркой отцовский сейф и перевел мошенникам 2,5 млн

В Вологде подросток по указке телефонных аферистов вскрыл отцовский сейф и перевёл злоумышленникам почти 2,5 миллиона рублей. Схема запустилась с безобидного звонка — якобы из магазина с просьбой назвать код из СМС. Парень продиктовал цифры. Сразу после этого позвонили лже-силовики: заявили, что кто-то пытается перевести отцовские деньги в недружественную страну, и семье грозит уголовное дело. Спастись можно только одним способом — в течение трёх суток «задекларировать» все наличные.

Дальше подросток действовал под непрерывным контролем мошенников. Приехал в отцовский дом и срезал болгаркой заднюю стенку сейфа. Забрав купюры и коллекционные золотые монеты, придвинул сейф обратно к стене, чтобы пропажу заметили не сразу. В торговом центре через банкомат перевёл все деньги на чужие счета. Ночевать отправился в гостиницу — тоже по инструкции аферистов. Лишь наутро, поговорив с родителями и полицией, осознал, что стал жертвой. Монеты удалось сохранить.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.