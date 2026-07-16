Вологжанину грозит до 20 лет колонии за поджог двух автомобилей полиции

Источник фото: Скриншот видео пресс-службы УФСБ России по Вологодской области

Его действия квалифицируют, как террористический акт

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего вологжанина, который в октябре прошлого года спалил два автомобиля, принадлежащих региональному УМВД. Молодого человека обвиняют по статье за терроризм.

Как сообщает прокуратура Вологодской области, в октябре вологжанин через мессенджер начал контактировать с иностранными спецслужбами, которые начали готовить его к совершению теракта.

«Под руководством куратора молодой человек получил инструкции, приобрел необходимые компоненты и изготовил бутылки с зажигательной смесью. В дальнейшем, обвиняемый, находясь на территории города Вологды, поджег два служебных автомобиля, принадлежащие УМВД России по Вологодской области. Свои действия он транслировал в онлайн-режиме куратору через мобильный телефон», - уточнили в прокуратуре Вологодской области.

Подозреваемый был задержан сотрудниками регионального ФСБ, которые возбудили уголовное дело по террористической статье, которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Материалы дела направлены в 1-й Западный окружной военный суд.