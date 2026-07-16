Управляющий магазином бытовой техники похитил из кассы более 600 тысяч рублей

Источник фото: Пресс-служба судов области

Мужчину обвиняли по статье за мошенничество

В Череповце вынесен приговор в отношении 43-летнего управляющего магазином бытовой техники и электроники, который обвинялся по статье за мошенничество. Как сообщает пресс-служба судов области, мужчина на протяжении года похищал из кассы деньги.

«Используя служебный доступ к компьютерной программе, он вносил заведомо ложные сведения о возврате товаров покупателями и выдаче им наличных денежных средств. Фактически возврат товаров не производился, покупатели отсутствовали, а денежные средства подсудимый забирал из кассы и распоряжался ими по своему усмотрению», - уточнили в областном суде.

Всего им было оформлено 12 фиктивных возвратов на сумму более 613 тысяч рублей.

В суде представитель торговой сети заявил, что обвиняемый полностью возместил ущерб, поэтому не желает привлекать его к судебной ответственности.

Приговором суда обвиняемый был оштрафован на 20 тысяч рублей, однако в связи с примирением сторон полностью освободил его от назначенного наказания.