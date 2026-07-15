В Кирилловском округе мужчина погиб в ДТП, вылетев из автомобиля
Опубликовано
Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области
Авария случилось сегодня утром
В Кирилловском округе в результате ДТП погиб 29-летний мужчина. Авария случилось сегодня около половины шестого утра на 45-м километре автодороги «Воскресенское - Иванов Бор – Кириллов».
Как предварительно установили сотрудники Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Фольксваген Джетта» не справился с управлением, в результате чего иномарка вылетела в кювет и опрокинулась. В полиции также уточнили, что водитель не был пристегнут ремнями безопасности и в момент обнаружения находился вне салона автомобиля.
Обстоятельства аварии уточняются.