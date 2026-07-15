Духовой шкаф стал причиной пожара в многоквартирном доме в Вологде

Источник фото: МЧС России по Вологодской области

Происшествие случилось на улице Гагарина областного центра

В Вологде огнеборцы вывели 10 человек во время пожара в многоквартирном доме. Происшествие случилось накануне на улице Гагарина областного центра.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, возгорание произошло около полудня на кухне квартиры на четвертом этаже дома.

Хозяина жилья в момент возгорания дома не было. Задымление заметила дочь, которая в это время находилась в квартире.

В результате пожара огнем поврежден духовой шкаф, газовая варочная панель, также повреждена отделка кухонного гарнитура и стены.

Как считают специалисты, причиной возгорания стал аварийный режим работы духового шкафа.