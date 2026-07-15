Духовой шкаф стал причиной пожара в многоквартирном доме в Вологде
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Источник фото: МЧС России по Вологодской области
Происшествие случилось на улице Гагарина областного центра
В Вологде огнеборцы вывели 10 человек во время пожара в многоквартирном доме. Происшествие случилось накануне на улице Гагарина областного центра.
Как уточнили в региональном управлении МЧС, возгорание произошло около полудня на кухне квартиры на четвертом этаже дома.
Хозяина жилья в момент возгорания дома не было. Задымление заметила дочь, которая в это время находилась в квартире.
В результате пожара огнем поврежден духовой шкаф, газовая варочная панель, также повреждена отделка кухонного гарнитура и стены.
Как считают специалисты, причиной возгорания стал аварийный режим работы духового шкафа.