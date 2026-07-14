Под Череповцом пьяный мужчина пытался убить своего односельчанина

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области покушение

Подозреваемый задержан

В Череповецком округе задержан 56-летний житель деревни Николо-Раменье, который пытался убить 64-летнего односельчанина. Происшествие случилось вечером 12 июля, когда между мужчинами, распивавшими алкоголь, вспыхнула ссора. В результате гость нанес хозяину дома множественные удары ножом.

«По версии следствия, действия подозреваемого были направлены на убийство, однако довести их до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам — пострадавший своевременно получил квалифицированную медицинскую помощь. В настоящее время потерпевший проходит стационарное лечение», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен. Мужчина дал признательные показания.