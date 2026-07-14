Офисное помещение выгорело в Череповце

Источник фото: МЧС России по Вологодской области

Для ликвидации возгорания были направлены 20 пожарных

В Череповце 20 огнеборцев тушили пожар в офисном здании на улице Заречной. Происшествие случилось накануне днем на первом этаже здания.

По информации регионального управления МЧС, 6 человек во время пожара эвакуировались самостоятельно.

«Огонь уничтожил документацию, бытовую и компьютерную технику и мебель в рабочем кабинете. Стены и потолок закопчены», - уточнили в МЧС.

Как считают специалисты, пожар мог возникнуть из-за недостатка изготовления электрооборудования или аварийного режима его работы.