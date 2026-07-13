Молодая девушка пострадала в ДТП с лосем под Череповцом

Источник фото: Управление Госавтоинспекции Вологодской области

Дикое животное внезапно выбежало на проезжую часть

В Череповецком округе 18-летняя девушка получила травмы в ДТП с лосем. Авария случилась 12 июля около 2 часов ночи на 2-м километре подъездной дороги к деревне Городище.

Как сообщает областное управление Госавтоинспекции, дикое животное внезапно выскочило на дорогу перед автомобилем ВАЗ-2115, которым управлял 19-летний молодой человек.

При столкновении пострадала девушка, сидевшая на переднем пассажирском сидении. Пострадавшая отправлена в областную больницу № 2. Животное в результате ДТП погибло.

Авария произошла вне зоны действия дорожных знаков «Дикие животные».