Молодая девушка пострадала в ДТП с лосем под Череповцом
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Источник фото: Управление Госавтоинспекции Вологодской области
Дикое животное внезапно выбежало на проезжую часть
В Череповецком округе 18-летняя девушка получила травмы в ДТП с лосем. Авария случилась 12 июля около 2 часов ночи на 2-м километре подъездной дороги к деревне Городище.
Как сообщает областное управление Госавтоинспекции, дикое животное внезапно выскочило на дорогу перед автомобилем ВАЗ-2115, которым управлял 19-летний молодой человек.
При столкновении пострадала девушка, сидевшая на переднем пассажирском сидении. Пострадавшая отправлена в областную больницу № 2. Животное в результате ДТП погибло.
Авария произошла вне зоны действия дорожных знаков «Дикие животные».