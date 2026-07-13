Двое мужчин пострадали в ДТП электросамоката и иномарки в Череповце

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Череповца ДТП

Происшествие случилось накануне на проспекте Строителей

В Череповце двое молодых людей получили травмы в ДТП электросамоката и иномарки. Происшествие случилось накануне около двух часов дня на проспекте Строителей.

Как пояснили в городском отделе Госавтоинспекции, 51-летний водитель автомобиля Хендай Крета сбил на регулируемом пешеходном переходе электросамокат Whoosh, на котором ехали двое молодых людей – 22-х и 23-х лет. Самокат при этом пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора.

Травмы в ДТП получили оба самокатчика – пассажир доставлен в областную больницу, а водителю медицинская помощь оказана на месте происшествия.