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Мужчина утонул во время купания в Кубенском озере

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
Кубенское озеро купание

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Происшествие случилось накануне вечером


В Кубенском озере во время купания утонул 58-летний мужчина. Происшествие случилось в селе Кубенское накануне вечером. Об этом сегодня сообщает региональное управление следственного комитета.

«В ходе осмотра места происшествия следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено. В рамках процессуальной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - рассказали в региональном следкоме.

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