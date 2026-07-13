Мужчина утонул во время купания в Кубенском озере
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Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области
Происшествие случилось накануне вечером
В Кубенском озере во время купания утонул 58-летний мужчина. Происшествие случилось в селе Кубенское накануне вечером. Об этом сегодня сообщает региональное управление следственного комитета.
«В ходе осмотра места происшествия следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено. В рамках процессуальной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - рассказали в региональном следкоме.