Мужчина утонул во время купания в Кубенском озере

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Происшествие случилось накануне вечером

В Кубенском озере во время купания утонул 58-летний мужчина. Происшествие случилось в селе Кубенское накануне вечером. Об этом сегодня сообщает региональное управление следственного комитета.