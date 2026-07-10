Череповчанина отправили на 9 лет в колонию за убийство

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Преступление было совершено на улице Наседкина в октябре прошлого года

В Череповце вынесен приговор 34-летнему местному жителю, который обвинялся в убийстве. Преступление было совершено в октябре прошлого года в квартире дома по улице Наседкина, где был убит 44-летний мужчина.

Как следует из материалов дела, между собутыльниками во время застолья вспыхнула драка. Более молодой оппонент сначала нанес противнику несколько ударов кулаками, а затем задушил.

Сам обвиняемый в суде заявил, что лишь превысил пределы самообороны. Суд оценил его позицию, как способ уйти от ответственности.

В результате мужчина приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Также в пользу вдовы потерпевшего с него взыскано 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.