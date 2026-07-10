Вологжанин тайно оформил на мать несколько кредитов
Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области
Женщина узнала о них только после сообщений из банка
В Вологде 42-летний местный житель оформил на свою мать три кредита. Женщина узнала о них, когда ей стали поступать уведомления о просроченной задолженности и начислении пени.
«При авторизации в личном кабинете банковского мобильного приложения заявительница обнаружила три кредитных договора, заключенных без её ведома. Общая сумма ущерба превысила 328 000 рублей», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Женщина обратилась с заявлением в полицию. Сыщики выяснили, что все кредиты были оформлены сыном потерпевшей, который имел постоянный доступ к данным ее карты.
В полиции пояснили, что кредитные деньги были его единственным источником дохода, которые он тратил на себя. Возвращать деньги по кредитным договорам мужчина не собирался.
В отношении вологжанина возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество.