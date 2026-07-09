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Мотоциклист попал в ДТП в Вологде

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП мотоциклист

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Вологды ДТП

Авария произошла сегодня утром


В Вологде произошло ДТП с участием мотоциклиста. Авария случилась сегодня в девятом часу утра на Пошехонском шоссе.

Как рассказали в городском отделе Госавтоинспекции, 61-летний мужчина на мотоцикле BWX, двигаясь в направлении улицы Можайского по средней полосе, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным легковым автомобилем Киа Церато.

«В результате ДТП пострадал мотоциклист. Осмотрен бригадой скорой помощи. Доставлен в медицинское учреждение», - уточнили в Госавтоинспекции.

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