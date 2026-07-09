Жительница Тотьмы пыталась убить своего сожителя

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Ранее женщина уже привлекалась за тяжкий вред здоровью со смертельным исходом

В Тотьме задержана 36-летняя женщина, которая пыталась убить своего 27-летнего сожителя. Преступление совершено накануне в квартире дома по улице Транспортной райцентра. Как пояснили в региональном управлении следственного комитета, сожители во время распития алкоголя поссорились, и женщина нанесла своему гражданскому супругу несколько ножевых ранений. Благодаря своевременно полученной медицинской помощи мужчина выжил.

«По версии следствия, действия фигурантки, ранее судимой за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, были направлены на убийство, однако довести их до конца она не смогла по независящим от неё обстоятельствам — потерпевший своевременно получил квалифицированную медицинскую помощь», - рассказали в следкоме.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство.